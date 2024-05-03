Bodrum FK, Kocaelispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Bodrum FK, Kocaelispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Bodrum FK, Kocaelispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında evinde Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde futbolcular, çift kale taktik maçı oynadı. Yeşil-beyazlı ekipte kart cezası bulunan Ali Eren İyican maçta görev alamayacak. Sakatlığı bulunan Haqi Osman'ın durumu ise maç günü belli olacak. İsmet Taşdemir, Kocaelispor'un zor bir rakip olduğunu belirtirken, futbolcu Kenan Özer ise sahaya kazanmak için çıkacaklarını ifade etti.

03.05.2024 12:46
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Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 5 Mayıs Pazar günü evinde Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıkları sürdürdü.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale taktik maç oynadı.

Ligde 53 puanla 6. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekipte kart cezası bulunan Ali Eren İyican, Kocaelispor maçında görev alamayacak. Sakatlığı bulunan Haqi Osman'ın ise durumu maç günü netlik kazanacak.

Karşılaşmayla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan İsmet Taşdemir, Kocaelispor'un zor bir rakip olduğunu ifade etti.

Maçın her türlü riski barındırdığını vurgulayarak Taşdemir, "Biz iki iç saha maçımızı seyircimizden yoksun oynadık. Onların bizim için ne kadar önemli olduğunu bir sonraki üçüncü maçta gösterdik. Onlarsız biz de yapamıyoruz. İki iç saha maçımızı beraberlikle bitirdik, onların olduğu maçta galip geldik. Taraftarlarımıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var." dedi.

Futbolculardan Kenan Özer de sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Bu hafta daha keyifli bir maç olacak. İnşallah bu maçı kazanıp Göztepe maçına daha iddialı bir şekilde devam ederiz. Play-off'a kaldıktan sonra inşallah geçen sene yarım kalan hikayeyi bu sene tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Kocaelispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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