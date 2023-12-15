Bodrum FK, Kocaelispor maçına hazırlanıyor

- İsmet Taşdemir: "Hakemlerimizi korumamız gerekiyor"

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir:

"Ankaragücü Başkanına yakışmadı"

MUĞLA - Bodrum Futbol Kulübü, TFF 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, Play-Off potasından çıkmamak için galibiyete kenetlendi. Öte yandan, geçtiğimiz hafta hakem Halil Umut Meler'e yönelik yapılan saldırıdan dolayı üzgün olduklarını söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Hakemlerimizi saygı ve sevgi çerçevesinde korumamızı öğrenmemiz gerekiyor. Bu olayı en kısa zamanda unutup yerine daha dostane ve güzelliklerin yaşandığı bir futbol sezonu olmasını temenni ediyorum" dedi.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde maçın hazırlıklarını sürdüren Bodrum FK'da sezonu kapatan Eren Albayrak ve sakatlığı bulunan Cenk Şen, Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek. Ligde ilk yarıyı Play-Off hattında bitirmek isteyen yeşil-beyazlı ekip, Kocaeli karşısında galibiyete kenetlendi.

"Ankaragücü başkanına yakışmadı"

Hakem Halil Umut Meler'e yönelik yapılan saldırının ardından hakemlere destek olunması gerektiğini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Eski bir Ankaragücülü olarak Ankaragücü başkanına yakışmadı. Maalesef bu üzücü hadiseyi yaşadık. Bununla beraber birçok takımın planı altüst oldu. Hakemlerimiz ve bizlerin hata yapma oranlarının olduğunu ve yapabileceklerini unutmamız gerekiyor. Biz onlara destek olalım onlarda ellerinden geldiğince en iyisini yapmaya çalışsınlar. Biz bir bütünüz ve bu yolda hep beraber ilerliyoruz. Bu olay çok üzücüydü. Hakemlerimizi saygı ve sevgi çerçevesinde korumamızı öğrenmemiz gerekiyor. Bu olayı en kısa zamanda unutup yerine daha dostane ve güzelliklerin yaşandığı bir futbol sezonu olmasını temenni ediyorum. 1'inci lige çıktığımızdan itibaren her hafta hedefi olan bir takım görüntüsü çizdik. O doğrultuda devam ediyoruz. Hedefimiz imkanlar dahilinde yarışmacı bir takım olmak istiyoruz. Oyuncu yetiştirmek gibi ciddi bir potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Oyuncu da çıkartabilirsek mutlu oluyoruz. İki zorlu maçımız var. Kocaeli deplasmanı ve içeride Göztepe maçı zorlu maçlar olacak. Zorlukların üstesinden geldik bunların da üstesinden gelmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bodrum FK'da Cenk Şen ise, "Önümüzde zorlu Kocaeli ve Göztepe maçı var. Takım olarak maçlara iyi hazırlanıyoruz. Her iki maçta galibiyet hedefliyoruz. İlk yarı sonunda belirlediğimiz puan hedefimiz var ve ona ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.