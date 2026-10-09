Bodrum FK, sahasında Keçiörengücü'ne 2-0 yenilerek haftayı 8 puanla kapattı - Son Dakika
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Bodrum FK, sahasında Keçiörengücü'ne 2-0 yenilerek haftayı 8 puanla kapattı

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Trendyol 1'inci Lig 9'uncu hafta mücadelesinde Bodrum FK, sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenildi. Keçiörengücü'nün golleri 25'inci dakikada Roshi, 53'üncü dakikada Raice'den geldi; Bodrum FK haftayı 8, Keçiörengücü 16 puanla kapattı.

Fırat AKAY/ BODRUM,

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Yusuf Adnan Kenderciler, Kadir Beyaz, Mahmut Gülle

BODRUM FK: Bahrican - Berşan, Ajeti, Ali, Emre, Mustafa (Dk.58 Tomas), Yusuf (Dk.88 Boran), Ege Arslan (Dk.46 Loshaj), Berkay (Dk.58 Providence), Aboubakar, Ege Bilsel (Dk. 77 Kerem)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Mehmet - Wellington, Abdullah, Erkam (Dk.87 Halil Can), Roshi (Dk.75 Nabian), İshak, Berkan, Raice (Dk.61 Jefferson), Ezeh (Dk.75 Fofana), Tuncer, Mame Diouf (Dk.87 Oğuzhan)

GOLLER: Dk.25 Roshi, Dk. 53 Raice (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Erkam, Nabian(Ankara Keçiörengü), Mustafa, Ege Arslan, Emre (Bodrum FK)

Trendyol 1'inci Lig 9'uncu hafta mücadelesinde Bodrum FK sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlıp oldu. Mücadelenin ilk yarısında konuk ekip soyunma odasına 1-0 önde girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Keçiörengücü farkı 2'ye taşıdı. Mücadelenin geri kalan dakikalarında gol olmazken Bodrum FK evinde Keçiörengücü'ne 2-0 yenildi. Bu skorla, yeşil-beyazlı ekip haftayı 8 puanla, Keçiörengücü ise 16 puanla kapattı.

25'inci dakikada Keçiörengücü atağında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un pasında topla buluşan Ezeh'inin vuruşunda top üst direkten döndü. Roshi'nin tamamladığı pozisyonda top ağlarla buluştu: 0-1.

İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53'üncü dakikada Keçiörengücü atağında sol kanatta Ezeh'in ortasında topla buluşan Raice'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Ankara Keçiörengücü maçı 2-0 kazandı.

Kaynak: DHA
TrendyolAnkaraBodrumFutbolSporSon Dakika

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