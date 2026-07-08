Bodrum FK, Topuk Yaylası\'nda Çift İdmanla Hazırlanıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, günü çift idmanla tamamladı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki sabah antrenmanın da ısınma hareketleri, pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Akşam antrenmanına ise koşuyla başlayan Ege temsilcisi, top sürme ve kapma çalışması gerçekleştirdi.

Bodrum FK'nin Topuk Yaylası kampı 14 Temmuz'a kadar sürecek.