Bodrum Plaj Voleybolu Şenliği Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum Plaj Voleybolu Şenliği Sona Erdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da düzenlenen plaj voleybolu şenliği, final maçları ve ödül töreniyle tamamlandı.

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Plaj Voleybolu Şenliği, final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Akyarlar Fenerburnu Halk Plajı'nda 14-16 Ağustos'ta gerçekleştirilen şenliğin son gününde final maçları oynandı.

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu organizasyonunda, B.B. Bodrumspor Voleybol Şubesi'nin desteğiyle düzenlenen etkinliğin kapanış maçında Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert de sahaya çıktı.

Kapanış maçının ardından üçüncülük karşılaşması oynanırken, finale kalan ekipler şampiyonluk için mücadele etti.

Şenliğe teknik destek, hakem kadrosu ve oyuncu desteği sağlayan B.B. Bodrumspor Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Türk ile B.B. Bodrumspor Voleybol Şubesi Başantrenörü Adnan Kıstak da karşılaşmaları takip etti.

Turnuvada Limoni dördüncü, Beach Legends üçüncü, Yavrum Benim ikinci olurken, şampiyonluğu Fener Burnu kazandı.

Üç gün boyunca sporseverleri Akyarlar Fenerburnu Halk Plajı'nda buluşturan organizasyon, ödül töreniyle tamamlandı.

Başkan Mandalinci, turnuvaya katılan sporculara hatıra madalyası, ilk 4'e giren takımlara ise kupa ve madalyalarını verdi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum Plaj Voleybolu Şenliği Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Elazığ’da ’sarı yengeç örümceği’ görüntülendi Elazığ'da 'sarı yengeç örümceği' görüntülendi
Damadının evini basan İYİ Parti İlçe Başkanı serbest bırakıldı Damadının evini basan İYİ Parti İlçe Başkanı serbest bırakıldı
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Tam 10 ton Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton
Süleymancıların Köln’de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış Süleymancıların Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış

13:40
Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi
Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi
13:36
Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga
Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga
13:16
Sen bu hallere düşecek adam mıydın İrfan Can resmen sınıfta kaldı
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı
12:21
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
11:50
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek Vahşet bununla da kalmamış
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek! Vahşet bununla da kalmamış
11:23
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya’da dikkat çeken açılış
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 16:24:44. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum Plaj Voleybolu Şenliği Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.