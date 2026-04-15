Bodrum Rallisi 2026 İçin Hazır
15.04.2026 15:23
Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Bodrum Rallisi 30 Nisan-2 Mayıs'ta yapılacak.

Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı (Bodrum Rallisi), Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun organizasyonunda Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından 30 Nisan-2 Mayıs'ta düzenlenecek Bodrum Rallisi, bu yıl da Bodrum ve Milas ilçelerinin doğal güzelliklerini gözler önüne seren asfalt zeminli etaplarda koşulacak.

Bodrum Rallisi'nde bu yıl ilk kez ilçe merkezinde bir seyirci özel etabı geçiliyor.

Ortakent'teki Kerem Aydınlar Ortaokulu ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi arasındaki 2,80 kilometrelik etap, 30 Nisan Perşembe akşamı saat 18.50'de başlayacak.

Bodrum yarımadasının en büyük spor organizasyonları arasında yer alan organizasyon kapsamında, 1 Mayıs'ta Milas-Bodrum arasındaki Karacahisar, Fesleğen, Mazı bölgesinde yer alan 6 özel etap geçilecek.

Ekipler, 2 Mayıs'ta ise Bodrum'da yer alan Çamlık, Alazeytin ve Etrim bölgelerindeki 6 özel etabın ardından saat 15.45'dan itibaren ilçedeki bir otelde düzenlenecek finiş seremonisi ve ödül töreni ile ralliyi sonlandıracak.

Yarışlar öncesi ilçedeki bir otelde Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk ile KAROSK yetkililerinin de katılımıyla güvenlik ve basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, yarışlara ilişkin bilgilendirmeler ve etaplar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA

