Bodrumspor çıkış arıyor - Son Dakika
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Bodrumspor çıkış arıyor

25.03.2022 12:13
Bodrumspor çıkış arıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda oynadığı son iki maçında Ergene Velimeşespor'a yenilip Çorum FK ile berabere kalan Bodrumspor yarın sahasında Etimesgut Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda oynadığı son iki maçında Ergene Velimeşespor'a yenilip Çorum FK ile berabere kalan Bodrumspor yarın sahasında Etimesgut Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Burak Akdağ görev yapacak. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Etimesgut Belediyepor karşılaşmasıyla yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Taşdemir, "Son iki maçımızda hesapta olmayan kayıplar yaşadık. Şampiyonluk yolunda yara aldık ancak toparlanacağız. Bu maçı kazanıp yeniden yarışa ortak olacağız" dedi.


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Çorum Belediyespor, Futbol Federasyonu, Etimesgut, Ergene, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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