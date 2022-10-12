Bodrumspor'da herkese forma var

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, neredeyse takımdaki herkese forma şansı tanıdı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1'inci Lig'de 26 kişilik kadrosu bulunan yeşil-beyazlılarda tam 23 futbolcu geride kalan 8 maçta çeşitli sürelerde forma giydi. Rotasyonu geniş tutmaya çalışan Taşdemir, tüm futbolcularından verim almaya çalıştı.

Bodrumspor'da en çok süreyi sağ bek Üzeyir alırken, defans oyuncuları Süleyman Özdamar ve Onur, orta saha Samet, Recep ve Süleyman Güneş de 8 maçta forma giydi. Forvette ise görev yapan Cenk ile yeni transfer Adis Jahovic yine 8 müsabakanın tamamında oyuna sonradan da girseler şans buldu. Bu oyuncuların ardından savunmada görev alan Bahadır, orta alanda forma giyen Celal ve hücum hattında oynayan Kenan 7 karşılaşmada boy gösterdi.