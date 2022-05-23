Bodrumspor'dan suç duyurusu - Son Dakika
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Bodrumspor'dan suç duyurusu

23.05.2022 17:35
Bodrumspor'dan suç duyurusu

TFF 2'nci Lig Play-Off yarı finalinde yarın Bayburt Özel İdarespor'a konuk olacak Bodrumspor, rakip takım yöneticilerinden Muhammet Ali Karaoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

TFF 2'nci Lig Play-Off yarı finalinde yarın Bayburt Özel İdarespor'a konuk olacak Bodrumspor, rakip takım yöneticilerinden Muhammet Ali Karaoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Eşleşmenin 20 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanıp son anları gergin geçen ilk maçı sonrası iki yönetim karşılıklı açıklamalar yaparken, yarın yapılacak rövanş için Bayburt'a giden yeşil-beyazlılar, dün gece korkulu anlar yaşadı. Rövanş maçı öncesi dün gece saatlerinde Bodrumspor'un konakladığı otel önüne gelen Bayburt Özel İdarespor taraftarları otele girmeye çalıştı. Taraftarlar otele hava fişek ve maytap atarak küfürlü tezahüratta bulundu.

Bodrumspor kafilesi korku dolu anlar yaşarken, olaylar kafile tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından Bodrumspor yönetimi, sosyal medya hesabından Bodrumspor'la ilgili yayın yapan Bayburt Özel İdarespor İkinci Başkanı Muhammet Ali Karaoğlu hakkında, "Suç işlemeye tahrik, halkı kin ve nefret düşmanlığa tahrik veya aşağılama, iftira ve suç uydurma" suçlarından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Karaoğlu'nun Bodrumspor'un şikayeti üzerine ifadesi alınmak üzere emniyete çağrılacağı bildirildi. Bodrumspor yönetimi, dün geceki olayların ardından maçın can güvenliği açısından tarafsız sahada veya seyircisiz oynanması talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. TFF'den gelecek cevabın beklendiği öğrenildi.


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Bodrumspor final için sahada Bodrumspor final için sahada Bodrumspor'un kaldığı oteli basmaya geldiler Bodrumspor'un kaldığı oteli basmaya geldiler
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Muhammet Ali, Play Off, Bayburt, Spor, Son Dakika

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