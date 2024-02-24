Bodrumspor, deplasmanda Yeşilyurt'u mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Bodrumspor, deplasmanda Yeşilyurt'u mağlup etti

Bodrumspor, deplasmanda Yeşilyurt\'u mağlup etti

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig A Grubu 21. haftasında Bodrumspor, Yeşilyurt Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Bodrum ekibi, rakibi karşısında ilk iki seti kazandıktan sonra üçüncü seti kaybetti ancak dördüncü seti kazanarak sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Bodrumspor, play-off iddiasını sürdürdü ve puanını 34'e yükseltti.

24.02.2024 20:34  Güncelleme: 20:35
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Türkiye Voleybol Federasyonu 21. haftasında Bodrumspor deplasmanda konuk olduğu Yeşilyurt Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig A Grubu 21. haftasında Bodrumspor, Yeşilyurt Spor Kulübü'ne konuk oldu. Ligde play-off mücadelesi veren Bodrum ekibi, rakibi karşısında ilk seti 25-11, ikinci seti de 25-21 geçti. Mücadelenin 3. setini ise ev sahibi ekip 25-22 önde tamamladı. Karşılaşmada etkili oyununu sürdüren yeşil-beyazlı ekip 4. sette rakibini 25-13yenerek sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu skorla birlikte play-off iddiasını sürdüren Bodrum temsilcisi puanını 34 yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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