Bodrumspor final için sahada - Son Dakika
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Bodrumspor final için sahada

23.05.2022 11:32
Bodrumspor final için sahada

TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final ilk maçında evinde An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'u 3-1 yenen Bodrumspor, yarın rakibiyle deplasmanda rövanş maçına çıkacak.

TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final ilk maçında evinde An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'u 3-1 yenen Bodrumspor, yarın rakibiyle deplasmanda rövanş maçına çıkacak. Bayburt Genç Osman Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak. Yeşil-beyazlılar rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette turu geçen taraf olacak. Bayburt'un 2 farklı galibiyetlerinde maç uzayacak.

Eşleşmeyi geçen taraf Teco Karacabey Belediyespor- Tarsus İdman Yurdu eşleşmesinin galibiyle Spor Toto 1'inci Lig'e yükselmek için tarafsız sahada final oynayacak. İki kulübün arası son dakikaları olaylı geçen ilk maçın ardından karşılıklı açıklamalarla gerilirken, Bayburtlu taraftarlar, rövanş öncesi Bodrumspor'un kamp yaptığı otele gece yarısı gelerek tezahüratlarda bulundu.  Uyumakta zorlanan Bodrumsporlu futbolcular da cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.


- Bodrum
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Bayburt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor final için sahada - Son Dakika


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