Bodrumspor kendine geldi - Son Dakika
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Bodrumspor kendine geldi

27.03.2022 12:37
Bodrumspor kendine geldi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'u 4-0 yenen Bodrumspor, iki maç aradan sonra kazandı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'u 4-0 yenen Bodrumspor, iki maç aradan sonra kazandı. Bu galibiyetle Play-Off'u garantileme yolunda önemli bir adım atan yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, sezon sonuna kadar seri yakalamak istediklerini söyledi. Topladığı 60 puanla lider Sakaryaspor'u 8 puan geriden takip ettiklerini belirten Taşdemir, "Önümüzde 7 maç var. Bu 21 puan demek. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Seri galibiyetler yakalayıp zirve için iddialı konuma gelmek istiyoruz" dedi.


- Bodrum
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Futbol Federasyonu, İsmet Taşdemir, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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