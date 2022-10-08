Bodrumspor-Sakaryaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor'u 5-0 mağlup eden Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, yakaladıkları pozisyonları değerlendirdiklerini ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım olarak keyifli bir gün geçirdiklerini belirtti.

Rakibi analiz ettikten sonra oyuncularıyla paylaştıkları hemen hemen her şeyi sahada gördüklerini anlatan Taşdemir, "Bence bugün iki farklı takımdı sahada karşılaşanlar. Birisi pas oyununu çok iyi oynamaya çalışan ara arada iyi de uygulayan, biri de mücadele gücü yüksek bir takımdı. Biz doğru kapatmaları yapıp doğru pozisyonları da yakaladık, yakaladıklarımızı da değerlendirdik. Çok güzel de bir galibiyet aldık o yüzden de mutluyum." ifadelerini kullandı.

İlker Püren: "Ne olayın içerisine girebildik, ne oyun oynayabildik"

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren de hem oynadıkları oyun hem de aldıkları sonuçtan üzüntü duyduklarını söyledi.

Hiç beklemedikleri bir skor aldıklarını aktaran Püren, "Tabii ki futbolun içinde bunlar var. Oyunun başlama düdüğü ile en azından bir umut ve skoru lehine çevirebileceğiniz oyun ortaya koyabiliyorsunuz. Bugün ne olayın içerisine girebildik, ne oyun oynayabildik. Futbol adına konuşabileceğimiz açıkçası hiç bir şey yok. Neden böyle inişli çıkışlı bir grafik içerisinde olduğumuzu da bilmiyorum." diye konuştu.

Püren, hafta içi rakip takımı iyi analiz ettiklerini oyuncularla da yaptıkları toplantılarda da maçın öneminden bahsetmelerine rağmen sahaya çıkınca işlerin hiç istedikleri gibi gitmediğini belirtti.

Rakip takımın kazanmayı kendilerinden çok daha fazla istediğini ifade eden Püren, şunları kaydetti:

"Bugün Bodrumspor'un her bir oyuncusu oyuna giren girmeyen hepsi oyun içindeydi ama biz maalesef bunu yapamadık üzgünüz. Camiamız, taraftarımız, kesinlikle bunu hak etmiyor. Kulüp Başkanımız Sayın Cumhur Genç bu işin içinde ciddi emek sarf eden bizim rahat çalışabilmemiz için ciddi ortam hazırlayan bir başkan. Bu sonuç ve oyunla bizi destekleyen insanları üzmeye kesinlikle hakkımız yok. Sakarya'ya döndüğümüzde oturup konuşacağız ve yol haritası belirleyeceğiz. Bu duruma tekrar düşmemek adına nasıl bir yol izlememiz gerekiyorsa o yolu izleyeceğiz. Antrenörlük hayatım boyunca ilk defa böyle bir oyun ve skorla karşı karşılaşıyorum. İnşallah bir daha böyle bir gün nasip olmaz."