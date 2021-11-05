Bodrumspor seri galibiyet peşinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2 maçlık galibiyet hasretinden sonra geçen hafta yeni teknik patronu İsmet Taşdemir yönetiminde çıktığı ilk sınavda Sarıyer'i deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan Bodrumspor, yarın evinde rakiplerinden Çorum FK önünde seri yakalamaya çalışacak. Bodrum İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te start alacak. Bu sezon çok iddialı bir kadro kuran Bodrumspor, grubunda 10 maçta topladığı 19 puanla Play-Off hattının 1, zirvenin 3 puan gerisinde yer alıyor. Çorum ise 21 puanla lider Hakimoğlu Trabzon'u 1 puan geriden takip ediyor.