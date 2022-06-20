Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın seçmelerine 2 bine yakın yüzücü katıldı - Son Dakika
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Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın seçmelerine 2 bine yakın yüzücü katıldı

20.06.2022 16:20
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın seçmelerine 2 bine yakın yüzücü katıldı

İstanbul'da 21 Ağustos Pazar günü düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın seçmeleri, 2 bine yakın yüzücünün katılımıyla yapıldı.

İstanbul'da 21 Ağustos Pazar günü düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın seçmeleri, 2 bine yakın yüzücünün katılımıyla yapıldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak gösterilen yarışın seçmeleri Ankara, Gaziantep, İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Seçmeler, 17-19 Haziran'da İstanbul'daki Tozkoparan Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yarışlar ile sona erdi.

Dört kentte yapılan seçmelerde 404 kadın, 1543 erkek olmak üzere 1947 yüzücü en iyi derecesini yapmak için kulaç attı. Organizasyonda bin 200 yüzücü yarışma şansı bulacak.

TMOK Başkan Yardımcısı ve Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta, seçmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu yıl en fazla sayıda kişiyi seçmelerde yüzdürdüğümüz bir organizasyona imza attık. Toplamda 2 bine yakın yüzücümüz seçmelerde mücadele etti ve aralarından en iyi derecelere imza atan 900 yüzücümüz İstanbul Boğazı'nda yarışma şansı bulacak. Seçmeleri Türkiye'nin farklı kentlerinde düzenleyerek yüzme sporunu ve olimpizmi de tanıtmayı hedefledik. Bu organizasyonları düzenlememizde büyük destekleri bulunan başta Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın il müdürlükleri ile Türkiye Yüzme Federasyonu'muza ve tüm gönüllülerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Dünya Açık Su Birliği (WOWSA), Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı 2016'da "Dünya'nın en iyi açık su organizasyonu" olarak seçmişti.

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Kaynak: AA

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul, Samsung, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın seçmelerine 2 bine yakın yüzücü katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın seçmelerine 2 bine yakın yüzücü katıldı - Son Dakika
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