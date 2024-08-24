Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Yarın Başlıyor

Spor

Bu yıl Türkiye dahil 78 farklı ülkeden 2 bin 824 yüzücünün yarışacağı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, yarın gerçekleştirilecek.

İki kıtayı bir defa daha birleştirecek olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, bu yıl 36. kez düzenleniyor. 78 farklı ülkeden, 2 bin 824 yüzücünün mücadele edeceği TMOK tarafından düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, yarın yapılacak. Dünyadaki en prestijli yüzme organizasyonlarından biri olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı kapsamında yüzücüler yarın 36. kez iki kıtayı kulaçlarıyla birleştirmeye hazırlanıyor. Her yıl değerini daha da artıran dev organizasyon, Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyada da heyecanla beklenirken, geri sayımda sona gelindi. Yarın saat 10.00'da Kanlıca'dan start verecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına bu yıl katılım için beş ayrı kıtadan gelen rekor sayıda başvuru yapıldı. Türkiye dahil 78 ülkeden toplam 2 bin 824 yüzücü, Asya'dan Avrupa'ya geçecekleri benzersiz yarışa katılmaya hak kazandı.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, yarın saat 10.00'da Kanlıca'dan başlayarak, 13.30'da Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erecek. - İSTANBUL