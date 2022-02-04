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Boks Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz görevine başladı - Son Dakika

Boks Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz görevine başladı

04.02.2022 16:20
Boks Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz görevine başladı

Türkiye Boks Federasyonu Genel Sekreterliğine atanan Tahir Yılmaz, görevine başladı.

Türkiye Boks Federasyonu Genel Sekreterliğine atanan Tahir Yılmaz, görevine başladı.

Federasyondan yapılan açıklamada Boks Federasyonu Genel Sekterliğine atanan Tahir Yılmaz'ın Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç ve federasyon personeliyle bir araya geldiği belirtildi.

Grekoromen stilde milli mayoyu giyen, milli takım antrenörlüğü de yapan Tahir Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreterliği görevinde de bulundu.

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Tahir Yılmaz, Eyüp Gözgeç, Türkiye, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Boks Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz görevine başladı - Son Dakika Spor


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