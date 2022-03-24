Boksta tarihi başarı; U22 takımından 10 madalya - Son Dakika

Olimpiyat şampiyonları yetiştiren Boks camiası alt yapıdaki çalışmalarının da meyvelerini toplamaya başladı.

Olimpiyatlardaki gururlarımız Buse Naz'ların başarısı alttan gelen sporcuları da olumlu yönde etkilerken U22 Erkekler ve Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'na katılan milli takım 6 madalya kazandı. Hırvatistan'da düzenlenen ve toplamda 23 sporcu ile katıldığımız U-22 Erkekler ve Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda milliler takım halinde kadınlar kategorisinde birinci ve erkekler kategorisinde ikinci olarak tarihi bir başarıya imza attı.