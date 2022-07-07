SPOR Bölgenin ilk sutopu takımı Van'da kuruldu - Son Dakika
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SPOR Bölgenin ilk sutopu takımı Van'da kuruldu

07.07.2022 12:59

SPOR Bölgenin ilk sutopu takımı Van'da kurulduGülay KUYUCU/VAN,(DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Doğu Anadolu bölgesinin ilk sutopu takımını kurdu.

SPOR Bölgenin ilk sutopu takımı Van'da kuruldu

Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Doğu Anadolu bölgesinin ilk sutopu takımını kurdu. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu takımı, Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından belirlenecek takvimin ardından mücadele edeceği liglerde müsabakalarına katılacak.

Van Büyükşehir Belediyesi, sporun ve sporcunun gelişimi için çalışmalarını sürdürüyor. Bünyesinde futbol, basketbol, voleybol, dağcılık VE tekvando gibi birçok spor dalını barındıran Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, bünyesinde yeni bir spor dalı daha açtı.

Doğu Anadolu Bölgesinde bir ilki gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, erkek sutopu takımını kurdu. Deneyimli sutopu antrenörü İranlı Akbar Mirzamohammadi yönetiminde 15-19 yaş arası gençlerden oluşan sutopu takımı, antrenmanlarını Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle olimpik yüzme havuzunda gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Fatih Sevinç, spora ve sporcuya desteğini esirgemeyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya teşekkür etti. Sevinç, sutopunu kentte ve bölgede geliştirmek istediklerini ifade ederek takımında yer almak isteyenleri kulübe davet etti. Küçüklüğünden bu yana spora ilgisinin olduğunun anlatan takım sporcusu Sadık Buğrahan (15) ise çalışmaların olumlu yönde olduğunu ifade ederek, liglere katılarak en iyi başarıyı elde etmeyi hedeflediklerini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Takımı, Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından belirlenecek müsabaka takvimin ardından mücadele edeceği liglerde müsabakalarına başlayacak. (DHA)

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Kaynak: DHA

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