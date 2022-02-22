Bölgesel Amatör: Kayseri EMAR Grup FK: 1 Develispor: 1 - Son Dakika
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Bölgesel Amatör: Kayseri EMAR Grup FK: 1 Develispor: 1

22.02.2022 15:07
Bölgesel Amatör: Kayseri EMAR Grup FK: 1 Develispor: 1

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge 3. Grup maçında Kayseri EMAR Grup FK ile Develispor karşılaştı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge 3. Grup maçında Kayseri EMAR Grup FK ile Develispor karşılaştı. Zorlu 90 dakika 1-1 sona erdi.

Stat: Kadir Has Yan Saha

Hakemler: Enes Ahi xx, Özcan Şimşek xx, Erkan İlbak xx

Kayseri EMAR Grup FK: Çağrı Tanrıbilir xx, Çağatay Polatdemir xx, Gökhan Açıkgöz xx Murat Demirezen xx, Mehmet Turan Karamahmut xx, Ercan Çiftçi xx Emre Erol xx, Halil Akhan x İsmail Bulut xx (Dk.79 Miraç Türközü xx), Oğulcan Aktaş xx (Dk.79 Hakan Bahran x), Emre Taşkoparan x (Dk.76 Hakan Albayrak x)

Develispor: Güven Yılmaz xx, Melihşah Aslan xx, Hasan Hüseyin Alkan x (Dk.75 Turgay Aydoğan xx), Mehmet Sönmez xx, Resul Ekrem Turhan xx, Selim Başev xx (Dk.87 Sadık Yücel x), M.Şahin Açıkalın x (Dk.87 Furkan Ulus x), Yakup Can Yazgan xx, Hakan Çıtak xx, Erkan Atçı xx Bayram Ekrek x (Dk.46 Osman Murat x)

Goller: Miraç Türközü Dk.83 (Kayseri Emar Grup FK) Tugay Aydoğan Dk.86 (Develispor) - KAYSERİ

Bölgesel Amatör: Kayseri EMAR Grup FK: 1 Develispor: 1

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bölgesel Amatör: Kayseri EMAR Grup FK: 1 Develispor: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bölgesel Amatör: Kayseri EMAR Grup FK: 1 Develispor: 1 - Son Dakika
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