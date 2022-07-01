Bölgesel Amatör Lig - Son Dakika
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Bölgesel Amatör Lig

01.07.2022 08:51
Bölgesel Amatör Lig

Talasgücü Belediyespor, iç transferde iki futbolcu ile yeniden anlaşmaya vardı.

Talasgücü Belediyespor, iç transferde iki futbolcu ile yeniden anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor, iç transferde iki futbolcu ile anlaşmaya vardı. Geçen sezon sarı lacivertli formayı giyen defans oyuncusu Osman Can Çötür ve sol bek oyuncusu İbrahim Şahinkaya ile anlaşma sağlandı.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, her iki futbolcu ile yapılan anlaşmadan memnuniyet duyulduğu ifade edilirken "Anlaşmalar takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun" cümlesi kuruldu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Osman Can, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bölgesel Amatör Lig - Son Dakika

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