Talasgücü Belediyespor, iç transferde iki futbolcu ile yeniden anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor, iç transferde iki futbolcu ile anlaşmaya vardı. Geçen sezon sarı lacivertli formayı giyen defans oyuncusu Osman Can Çötür ve sol bek oyuncusu İbrahim Şahinkaya ile anlaşma sağlandı.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, her iki futbolcu ile yapılan anlaşmadan memnuniyet duyulduğu ifade edilirken "Anlaşmalar takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun" cümlesi kuruldu. - KAYSERİ