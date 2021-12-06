Bölgesel Amatör Lig 6. hafta

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develispor, ligin 6.haftasında deplasmanda Yahyalsıpor'u uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yendi.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup ekiplerinden Yahyalıspor ile Develispor Kayseri derbisinde karşı karşıya geldi. Yahyalı İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan 1-0'lık sonuçla konuk Develispor oldu. Rakibini 90+5.dakikada Mehmet Sönmez'in golü ile mağlup eden Develispor maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Stat: Yahyalı İlçe Stadı

Hakemler: Mahir Emre Herdem xx, Gökhan Apaydın xx, Abdulkadir İleri xx

Yahyalıspor: Ömer Anıl Polat xx, Devlet Karataş xx, Ali Yılmaz xx, İsmail Dayı xx, Abdullah Enes Ozan xx, Can Ölçer xx, Resul Özgen xx, Gökhan Savranlar xx, Nufil Mustafa Ünal xx, Eray Ergin xx, Beytullah Özcan xx

Develispor: Güven Yılmaz xxx, Turgay Aydoğan xxx, İsmail Odabaşı xxx, Mehmet Sönmez xxx, Salim Başev xxx, Resul Ekrem Turhan xxx, Osman Murat Öksüz xxx, M. Fatih Demirezen xxx, Furkan Ulus xxx, Erkan Atçı xxx, Hüseyin Alkan xxx

Gol: Mehmet Sönmez dk 90+5 (Develispor) - KAYSERİ