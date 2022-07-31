Yeşilçınarspor'dan transfer harekatı - Son Dakika
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Yeşilçınarspor'dan transfer harekatı

31.07.2022 08:42
Yeşilçınarspor'dan transfer harekatı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Denizli'yi temsil edecek 4 takımdan birisi olan GL Yeşilçınarspor, anlaşmaya vardığı 6 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Denizli'yi temsil edecek 4 takımdan birisi olan GL Yeşilçınarspor, anlaşmaya vardığı 6 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hedefini üst sıralar olarak belirleyen GL Yeşilçınarspor, güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Anlaşmaya varılan 6 futbolcuyla, Kulüp Başkanı İbrahim Gürel'in iş yerinde toplu imza töreni düzenlendi. Serkan Doğan, Kaan Yazgan, Ömer Yazıcı, Süleyman Kolukara, Süleyman Tunahan Çelik ve Ramazan Tanıtmış kendilerini yeşil beyazlı renkler bağlayan sözleşmeleri hep birlikte imzaladı.

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan GL Yeşilçınarspor teknik sorumlusu Feyzullah Tüzünol, hedeflerinin Denizli'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunun altını çizerek; "Geçtiğimiz sezon 1. Amatör Kümeden Süper Amatör Lige şampiyon olarak yenilgisiz çıktık. Bu takımımız orada aynı şekilde devam edecek. Bölgesel Amatör Lige katılmayacak takımlardan birisi de satın alındı. Gerek Denizli içinden gerekse Denizli dışından oyuncularla görüştük ve görüşmeye devam ediyoruz. Sistemimize en uygun arkadaşları kadromuza dahil ettik etmeye de devam edeceğiz. Birkaç görüştüğümüz arkadaş var hafta içi gelmelerini bekliyoruz" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına Ağustos'un ikinci haftasında başlayacaklarına değinen Tüzünol "Antrenmanlarımız Şirinköy Stadı'nda olacak. Maçlarımızı ise daha önce hiç BAL maçı oynanmamış Şirinköy Stadı'nda oynamayı planlıyoruz. Denizlili hemşerilerimizi Şirinköy Stadı'na bizleri desteklemeye davet ediyoruz. Yeni sezonda oyun zevki, seyri yüksek heyecanlı bir takım izleteceğiz. Üst taraflara oynayan, iyi bir mücadele ortaya koyan 90 dakika koşan bir takım görüntüsü ortaya koymaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu iş gönül işi, yürek işi"

Kulüp Başkanı İbrahim Gürel de asıl amaçlarının gençliğe sahip çıkmak ve futbolu sevdirmek olduğunu belirterek, "Piyasaların sıkıntı çektiği bir dönemde bu işin maddi anlamda ki yükümlülüğünü taşımak tabi ki zor. Bu gönül işi yürek işi. Biz buna değeceğini düşündüğümüz için mücadele etme tarafında olduk. İnşallah onu da başaracağız. Genç ve iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz. Takımın iskeletini oluşturduk. Büyük oranda transferi tamamladık. Tabi sürpriz transferlerimiz de olacak. Sürpriz bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz. Biz de çok heyecanlıyız. Heyecanla bekliyoruz.

Hiç kimse benim hedefim kötü diyemez. Hedefimiz üst sıralar olacak. Nihai hedef olarak da 3'üncü ligi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

İbrahim Gürel, Ömer Yazıcı, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşilçınarspor'dan transfer harekatı - Son Dakika

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