Muğlaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Muğlaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

15.08.2022 15:08
Muğlaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Bölgesel Amatör Lig'de birbirinden önemli transferlere imza atan Muğlaspor, 2022-2023 sezonunun başlamasına az bir zaman kala antrenmanlarına devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig'de birbirinden önemli transferlere imza atan Muğlaspor, 2022-2023 sezonunun başlamasına az bir zaman kala antrenmanlarına devam ediyor.

Muğlaspor 'o sezon bu sezon' sloganı ile bu yıl birbirinden önemli transferleri ile yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Muğlaspor Basın Sözcüsü Nihat Aktaş yaptığı açıklamada, "Takımımız yeni sezona hız kesmeden hazırlanırken yeni sezonda bir birinden önemli isimler ile Muğlaspor sevdalılarının karşısına çıkacağız bizler bu yola bu sene şampiyonluk hedefimizle çıkacağız. O sene Bu sene" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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