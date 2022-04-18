Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Amasyaspor 1968 FK: 3 Bartınspor: 0 - Son Dakika
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Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Amasyaspor 1968 FK: 3 Bartınspor: 0

18.04.2022 17:30
Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Amasyaspor 1968 FK: 3 Bartınspor: 0

Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge Play-Off ilk maçında Amasyaspor 1968 FK ile Bartınspor Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge Play-Off ilk maçında Amasyaspor 1968 FK ile Bartınspor Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Amasyaspor 1968 FK, rakibini 3-0 mağlup ederek Play-Off'lara galibiyetle başladı.

Stat: Kadir Has Stadyumu

Hakemler: Ramazan Haymana xxx, Ali Etlikçi xxx, Ahmet Ulu xx

Amasyaspor 1968 FK: Ümit Kurt xxx, Yasin Berkay Yalçın xxx, (Hüseyin Yükünç x dk.90), Kadir Doğukan xxx, Artun Kütükçü xx, Emre Batı xxx, Kadir Samet Eser xxx, Burhanettin Sever xxx, Emin Akyıldız xxx, (Kadir Baylan x dk.90), Muhammet Sak xxx, (Emin Soğuk x dk.66), Tugay Tiryaki xxx, Safa Turan xxx, (Osman Akyol x dk.87)

Bartınspor: Ahmet Arat x, Mahsun Kara x, Aykut Karaman x, Serkan Küçük x, Samet Göker x, Sefa Aktepe x, (Muhammet Demir x dk.54), Serdal Öz x, Furkan Birdal x, (Batuhan Özduran x dk.90), Berkay Yüksel x, İbrahim Utku İnce x, Hasan Cankurt x, (İrfan Batuhan Yılmaz x dk.83)

Goller: Turgay Tiryaki dk.36, Emin Akyıldız dk.51 ve 86 (Amasyaspor 1968 FK)

Sarı Kartlar: Muhammet Sak (Amasyaspor 1968 FK), Berkay Yüksel (Bartınspor) - KAYSERİ

Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Amasyaspor 1968 FK: 3 Bartınspor: 0
Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Amasyaspor 1968 FK: 3 Bartınspor: 0
Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Amasyaspor 1968 FK: 3 Bartınspor: 0
Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Amasyaspor 1968 FK: 3 Bartınspor: 0
Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Amasyaspor 1968 FK: 3 Bartınspor: 0
Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Amasyaspor 1968 FK: 3 Bartınspor: 0
Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Amasyaspor 1968 FK: 3 Bartınspor: 0

YORUMLAR
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Şampiyonu belirleyecek maçın günü ve saati belli Şampiyonu belirleyecek maçın günü ve saati belli Bilecikspor ilk yarıda zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi Bilecikspor ilk yarıda zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi

Amatör Lig, Ahmet Ulu, Play Off, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Amasyaspor 1968 FK: 3 Bartınspor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Amasyaspor 1968 FK: 3 Bartınspor: 0 - Son Dakika
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