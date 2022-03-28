Bölgesel Amatör Lig: Talasgücü Belediyespor berabere kaldı - Son Dakika
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Bölgesel Amatör Lig: Talasgücü Belediyespor berabere kaldı

28.03.2022 15:11
Bölgesel Amatör Lig: Talasgücü Belediyespor berabere kaldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Elbistanspor ile berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Elbistanspor ile berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor, dün oynadığı Elbistanspor maçında berabere kaldı. Maçın 7. dakikasında Doğukan Çevik'in golü ile öne geçen sarı lacivertliler, ilk yarının son dakikasında Yağızcan'ın golüne engel olamadı. Maçın ikinci yarısında Talasgücü Belediyespor'un gol girişimleri sonuçsuz kaldı ve maç 1-1 sona erdi. Hakem Yusuf Kaya'nın yönettiği müsabakada Talasgücü Belediyespor'dan Tayfun Yanar, Ahmet Özden ve Berkay Yılmaz sarı kart görürken Muzaffer İlhan ise 73. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart gördü.

Talasgücü Belediyespor, ligin 16. haftasını 41 puanla birinci sırada tamamladı. Klasman maçlarının tamamlanmasına 2 hafta kala en yakın rakibinin 3 puan önünde bulunan sarı lacivertliler, bu hafta sahasında Ürgüpspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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