Bologna, 4 maçta 1 puan alan Tedesco ile yollarını ayırdı

İtalya Serie A takımlarından Bologna, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı. İtalyan teknik adam, ligde çıktığı 4 maçta 1 puan aldı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve yeni sezon öncesi de İtalyan ekibi Bologna ile sözleşme imzalayan Domenico Tedesco'nun kırmızı-mavili takımdaki kariyeri kısa sürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, Tedesco'nun görevine son verildiği açıklandı. Bologna, Tedesco yönetiminde ligde çıktığı ilk 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Alınan bu karar sonrası Raffaele Palladino ile anlaşıldığı ve İtalyan teknik adamla 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.