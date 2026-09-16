Bologna, 4 maçta 1 puan alan Tedesco ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Bologna, 4 maçta 1 puan alan Tedesco ile yollarını ayırdı

Bologna, 4 maçta 1 puan alan Tedesco ile yollarını ayırdı
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İtalya Serie A ekibi Bologna, ligde çıktığı ilk 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine son verdi. Kulüp, boşalan teknik direktörlük koltuğuna 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladığı Raffaele Palladino'yu getirdi.

İtalya Serie A takımlarından Bologna, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı. İtalyan teknik adam, ligde çıktığı 4 maçta 1 puan aldı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve yeni sezon öncesi de İtalyan ekibi Bologna ile sözleşme imzalayan Domenico Tedesco'nun kırmızı-mavili takımdaki kariyeri kısa sürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, Tedesco'nun görevine son verildiği açıklandı. Bologna, Tedesco yönetiminde ligde çıktığı ilk 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Alınan bu karar sonrası Raffaele Palladino ile anlaşıldığı ve İtalyan teknik adamla 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bologna, 4 maçta 1 puan alan Tedesco ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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