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Bolsupor, Eyüpspor maçına 3 puan için hazırlanıyor - Son Dakika

Bolsupor, Eyüpspor maçına 3 puan için hazırlanıyor

24.11.2021 15:26

- Bolsupor, Eyüpspor maçına 3 puan için hazırlanıyor Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: "Zor bir maç bizi bekliyor" Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, BB Erzurumspor maçı mağlubiyetini telafi etmek istediklerini belirterek, "Amacımız artık Eyüpspor maçından istediğimiz skoru almak" dedi.

- Bolsupor, Eyüpspor maçına 3 puan için hazırlanıyor

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer:

"Zor bir maç bizi bekliyor"

BOLU - Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, BB Erzurumspor maçı mağlubiyetini telafi etmek istediklerini belirterek, "Amacımız artık Eyüpspor maçından istediğimiz skoru almak" dedi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, geçtiğimiz hafta BB Erzurumspor karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından bu hafta kendi sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, Eyüpspor maçından 3 puan alarak puan tablosunda üst sıralara çıkmak istiyor.

"Kendi kendimize gol yedik"

Deplasmanda mağlup ayrıldıkları BB Erzurumspor maçını değerlendiren Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Erzurumspor maçı bizim için iki farklı yarıda değerlendirilebilecek bir maç. İlk yarı kendi oyun kimliğimizden çok uzak olduğumuz, kendi oyun kimliğimizi sahaya yansıtamadığımız bir maç oldu. Rakibe çok alan bıraktık. Çok zaman verdik. Çok temaslı oyun oynamadık. Doğrusunu söylemek gerekirse hiç düşünmediğimiz bir oyun oynandı ilk yarı. 2 farklı geriye de düştük. İkinci yarı biraz daha toparlandık. Geçen hafta şimdiye kadar oynamadığımız farklı bir oyun formatıyla oynadık. Takımımızdaki eksikler de bizi buna itti. Ben bunlardan çok şikayet etmiyorum. Sahaya kim çıkıyorsa elinden ne geliyorsa yapıyor. O eksik bu eksik diye bahane yapmıyorum. Bunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. 2-0'dan sonra tekrar bir gol bulup Erzurumspor'u sıkıştırmak istedik. Skoru yakalamak istedik ve bunu da başardık. Bölüm bölüm iyi oyun ortaya koyduk ikinci yarıda. Ama baktığımızda yediğimiz 3 gol de kendi hatalarımızdan. Tabiri caizse kendi kendimize gol yedik. Deplasmanda 2 gol atıyorsunuz ve mağlup oluyorsunuz. Bu bizim için tabi ki üzücü" dedi.

"Eyüpspor maçı da zor bir maç"

Eyüpspor maçından 3 puan alarak BB Erzurumspor mağlubiyetini telafi etmek istediklerini söyleyen Erginer, "O maçı geride bıraktık. Önümüzde bizim için çok daha önemli bir Eyüpspor maçı var. Maçtan sonra 2 gün boyunca oyuncularımızla konuştuk. Maçı değerlendirdik. Maçın analizini yaptık. Amacımız artık Eyüpspor maçından istediğimiz skoru almak. Eyüpspor maçı da zor bir maç. Onlar da bu ligin iyi takımlarından. Zor bir maç bekliyor bizi. Her maç zor geçiyor. Umarım ki eksiklerimizi tamamlayacağız. İnşallah sakat ve hasta arkadaşlarımızı kullanabiliriz. Durumları tam olarak belli değil. İyi hazırlanıyoruz. İnşallah hazırlıklarımızı sahaya yansıtırız ve karşılığında da 3 puan alarak Erzurumspor maçının mağlubiyetini telafi ederiz" şeklinde konuştu.

Kaleci Gentian Selmani, "Eyüpspor maçı zor ve sert bir maç olacak. Maça hazırlıklarımız başladı. Hafta boyunca da çalışmalarımızı yapacağız. Zor bir maç olacak ama bizim için iyi oyun önemli. İyi bir maç oynayıp kazanmak istiyoruz" dedi.

Defans oyuncusu Emin Bayram ise, "Eyüpspor maçına iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Geçen hafta ilk yarısı farklı, ikinci yarısı farklı bir maç oynadık ama bu hafta daha iyi olacağını düşünüyorum. Saha içinde ve dışında iyi hazırlanıyoruz. 3 puan çok önemli. 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erzurumspor Kulübü, Reha Erginer, Boluspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bolsupor, Eyüpspor maçına 3 puan için hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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