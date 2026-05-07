Bolu\'da Güreş Şampiyonası Başladı

Bolu'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası, 40 ilden 500 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından Bolu'ya gelen sporcular, Karaçayır Spor Salonu'nda mindere çıktı. Dostluk, mücadele ve centilmenlik ruhunun ön planda tutulduğu organizasyonda genç güreşçiler, dereceye girebilmek için ter döküyor. Şampiyonanın açılış programında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek tüm sporculara başarı diledi. Emrullah Güler konuşmasında, "Karaçayır Spor Salonu'nda başlayan bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU