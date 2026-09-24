Bolu'da Spor ve STEM Festivali'nin Türkiye ayağı 13-17 yaş öğrencilerle başladı - Son Dakika
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Bolu'da Spor ve STEM Festivali'nin Türkiye ayağı 13-17 yaş öğrencilerle başladı

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Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Erasmus+Sport 2026 Programı kapsamında düzenlenen Spor ve STEM Festivali'nin Türkiye ayağı Bolu'da başladı. 2 gün sürecek etkinliğe 13-17 yaş arası öğrenciler katılacak; spor aktiviteleri, STEM atölyeleri ve sahne etkinlikleri yer alacak.

Türkiye, İspanya, Slovenya ve Hırvatistan'da eş zamanlı düzenlenen "Spor ve STEM Festivali"nin Türkiye ayağı, Bolu'da törenle başladı.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün "Erasmus+Sport 2026 Programı" kapsamında gerçekleştirdiği festivalin Türkiye ayağının açılışı, Karaçayır Atletizm Pisti'nde yapıldı.

Bolu Vali Yardımcısı Fatih Kurt, açılıştaki konuşmasında, bilim ve sporu buluşturan etkinliğin gençlerin geleceği açısından çok faydalı olacağı kanaatini taşıdığını söyledi.

Öğrencilerin her konuda meraklı olması gerektiğini vurgulayan Kurt, "Bilim sadece bilgi değildir. Bilimi var eden şey aslında meraktır. Bugün burada iki ayrı dünya gibi gözüken bilim ve sporun aslında ne kadar iç içe geçtiğine hep beraber şahitlik edeceğiz. Sizlerden beklentimiz, bu etkinlikleri yaparken merakınızı korumanız, araştırmacı ve üretken olmanızdır." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, festivale ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Sporun yalnızca fiziksel gelişimi destekleyen bir etkinlik değil aynı zamanda disiplinli çalışmayı, takım ruhunu, azmi ve birlikte hareket etmeyi öğreten önemli bir eğitim aracı olduğunu belirten Güler, "Bilim ise merak etmeyi, sorgulamayı, araştırmayı ve yeni çözümler üretmeyi öğretir. İşte bugün burada sporun dinamizmini bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin sunduğu imkanlarla bir araya getiriyoruz. Belki bugün burada ilk kez tanışacağınız bilimsel uygulamalar, gelecekte seçeceğiniz mesleğin ilk adımı olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İspanya, Türkiye, Slovenya ve Hırvatistan'dan gençlerin oluşturduğu halk oyunları ekibi, bu ülkelerin yöresel danslarını sergiledi.

Dans gösterisinin ardından müzik grubu sahneye çıkarak Türkçe şarkılar seslendirdi.

Spor, bilim ve teknolojinin buluştuğu 2 gün sürecek etkinlikte, 13-17 yaş arasındaki öğrenciler, spor aktivitelerine, STEM (Science/Technology/Engineering/Mathematics) atölyelerine, rekreatif oyunlara, konserlere ve sahne etkinliklerine katılacak.

Etkinlikle, gençlerin hareketli yaşam tarzını benimsemeleri, sporla daha güçlü bağ kurmaları, bilim, teknoloji ve yenilikçi düşünce alanlarında kendilerini geliştirmelerine katkı sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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