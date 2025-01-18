Bölükbaşı: Ümraniyespor Gelişiyor, Skora İhtiyacımız Var

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Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyun anlamında üzerine koyuyoruz ama skoru da almamız lazım. İnşallah onu da ilerleyen süreçlerde alırız" dedi.

Trendyol 1. Lig 20. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor deplasmanda Çorum FK'ya 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, açıklamalarda bulundu. Oyun anlamında takımın gelişmeye devam ettiğini ifade eden Bölükbaşı, takımından memnun olduğunu söyledi. Çorum FK'yı tebrik eden Bölükbaşı, "Oyunu akıllıca oynadılar. Biz biraz pas hatalarından dolayı yenildik. Bireysel sıkıntılarımız zaten vardı, düzeltmeye çalışıyorduk ama genel anlamda, ben takımımın oyunundan memnunum. İnşallah üzerine koya koya gitmeyi düşünüyoruz. Oyun anlamında üzerine koyuyoruz ama skoru da almamız lazım. İnşallah onu da ilerleyen süreçlerde alırız. Çorum FK iyi oynadı, iyi mücadele ettiler. Tebrik ediyorum, maçtan sonra hocalarını da tebrik ettim. Oyun içinde zaman zaman sıkıntılar oldu ama burada bulunduğumuz sürede çok iyi karşılandık. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ÇORUM