Boluspor, 1 puanla son sırada yer alırken Daniel Farrar ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Boluspor, 1 puanla son sırada yer alırken Daniel Farrar ile yollarını ayırdı

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Boluspor, teknik direktör Daniel Farrar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Lige istediği başlangıcı yapamayan kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda yalnızca 1 puanla son sırada yer aldı ve 8. haftada deplasmanda SMS Grup Sarıyer'e 2-1 yenildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ABD'li teknik direktör Daniel Farrar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Lige istediği başlangıcı yapamayan kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda yalnızca Orfa Yapı Pendikspor karşılaşmasından aldığı 1 puanla son sırada yer aldı. Boluspor, son olarak 8. haftada deplasmanda karşılaştığı SMS Grup Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Boluspor yönetimi ile teknik direktör Daniel Farrar arasında yapılan görüşmede, yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Boluspor Kulübünden yapılan açıklamada, Farrar'a görev süresi boyunca verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dilendi.

Kaynak: AA
BolusporSarıyerFutbolSporSMSSon Dakika

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SON DAKİKA: Boluspor, 1 puanla son sırada yer alırken Daniel Farrar ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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