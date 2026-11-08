Boluspor, 14. haftada Aboubakar\'ın kırmızı kartına rağmen Bodrum FK\'ya 2-1 yenildi

Boluspor, 14. haftada Aboubakar'ın kırmızı kartına rağmen Bodrum FK'ya 2-1 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig 14. haftasında evinde Bodrum FK'yı ağırlayan Boluspor, rakibine 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Bodrum FK, 58. dakikada Aboubakar'ın kırmızı kart görmesine rağmen mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Melih Aldemir, Egemen Savran, Kadir Akıllı
Boluspor: Tafas, Furkan Metin (Dk. 77 Arguello), Cuesta, Tolunay Artuç, Gonzelez (Dk. 56 Ege Özkayımoğlu), Furkan Emin Kaçmaz (Dk. 56 Nurettin Korkmaz), Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 83 Escobar), Muhammet Zeki Dursun, Bartu Göçmen, Canberk Ömer Özdemir, Bertu Alican Özyürek (Dk. 77 Muhammed Mert)
Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Moreira (Dk. 90+2 İsmail Tarım), Ege Birsel (Dk. 85 Mustafa Erdilman), Berkay Aslan (Dk. 85 Ege Arslan), Yusuf Sertkaya, Ali Aytemur, Emre Kaplan (Dk. 67 Ali Şahin Yılmaz), Berşan Yavuzay, Providence (Dk. 67 Fernando), Aboubakar
Goller: Dk. 15 Ajeti, Dk. 31 Providence (Bodrum FK), Dk. 89 Bartu Göçmen (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 58 Aboubakar (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 37 Providence, Dk. 58 Emre Kaplan (Bodrum FK), Dk. 79 Canberk Özdemir (Boluspor)
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, konuk ettiği Bodrum FK'ya 2-1 mağlup oldu.
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