Boluspor, 1461 Trabzon FK'yı 4-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Boluspor, 1461 Trabzon FK'yı 4-0 Geçti

Boluspor, 1461 Trabzon FK\'yı 4-0 Geçti

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1461 Trabzon FK'yı 4-0 yenerek grup aşamasına geçti.

18.12.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Atatürk

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Samet Özkul, Serdar Osman Akarsu

Boluspor: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar (Dk. 80 Murat Elmacı), Kerem Paykoç, Eren Aydın (DK. 71 Vüsal Isgenderli), Camara, Khouma, Hakan Bilgiç, İlhami Siraçhan Nas (Dk. 80 Harun Yerlikaya), Işık Kaan Arslan, İshak Karaoğul, Anıl Koç

1461 Trabzon FK: Mert Kaya, Emirhan Zaman, Eslem Öztürk (Dk. 75 Ferhat Buğra Akçay), Yasir Kuduban (Dk. 68 Asaf Hacısalihoğlu), Rahmi Can Mutlu (Dk. 34 Nazif Yerlikaya), Muhammet Seymen Aslan (Dk. 68 Hasan Emre Doğan), Kerim Ali Bekar, Efekan Kadir Kıran, Bahadır Erol, Fatih Karadirek, Talha Aydemir (Dk. 68 Hamza Hayır)

Goller: Dk. 46 ve 65 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 61 Anıl Koç, Dk. 77 Khouma (Boluspor)

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon FK'yı 4-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, 1461 Trabzon, Trendyol, Boluspor, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor, 1461 Trabzon FK'yı 4-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:59 ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
09:36 Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’ten skandal açıklamalar Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
09:34 Gökçek’ten AK Partili Mustafa Tuna’ya sert sözler Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
09:21 Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
09:13 Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:02 “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişlerinin sırrı çözüldü "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 22:20:30. #1.13#
SON DAKİKA: Boluspor, 1461 Trabzon FK'yı 4-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.