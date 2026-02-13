Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta maçında Boluspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Boluspor, 3-1'lik skorla kazandı.

3 GOLLE 3 PUAN

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Barış Alıcı ve 48 ile 58. dakikada Doğan Can Davas kaydetti. Hatayspor'un tek golü 90+5'te penaltıdan Ensar Arslan ile geldi.

BOLUSPOR PLAY-OFF POTASINA GİRDİ

Bu sonuçla birlikte Boluspor, 38 puana yükselerek Süper Lig'e çıkma yolunda play-off potasına girdi. Konuk ekip Hatayspor ise 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Boluspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Hatayspor ise Iğdır FK'yi ağırlayacak.