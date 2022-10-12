Boluspor, Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Boluspor, Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

12.10.2022 17:26

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, 14 Ekim'de evlerinde ağırlayacakları Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, 14 Ekim'de evlerinde ağırlayacakları Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde gerçekleşen antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-beyazlılar, daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar koordinesinde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Antrenman sırasında gazetecilere açıklama yapan Karafırtınalar, Altaş Denizlispor maçının hem kendileri hem de rakipleri için çok önemli olduğunu söyledi.

Denizli ekibinin alt sıralardan kurtulmak istediğini anlatan Karafırtınalar, "Biz de üst sıralarda kalmak için mücadele edeceğiz. İçeride 2 seferdir berabere kalıyoruz. Bunu galibiyetle süslememiz lazım. İyi mücadele ediyoruz, pozisyonlara giriyoruz ama Denizli maçını kazanıp ilk 3'ün içerisinde yer almak istiyoruz." dedi.

Karafırtınalar, Altaş Denizlispor maçının zor geçeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Şu an Denizli için bitmiş bir şey yok. 2 puanları var ama üstlerindekinin 3, onun üstündekinin de 5 puanı var. 1 maç kazandıkları zaman tehlikeli bölgeden çıkacaklar. Denizlispor için lig belki de yeni başlıyor. Belki de içeride ligin en zor maçını oynayacağız. Küçümseyecek ya da rakip seçecek gibi bir durumumuz yok. Her maç bizim için final havasında. Bu maç da öyle olacak."

Cezalı oyuncuları olmadığını ancak arka adalesinde ikinci yırtık olan Gökhan Alsan ile gribal enfeksiyonu bulunan Guy Lucien Michel Landel'in antrenmanlara katılamadığını aktaran Karafırtınalar, Landel'in maça çıkabileceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Boluspor, Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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