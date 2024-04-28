Boluspor - Altay Maçının Ardından - Son Dakika
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Boluspor - Altay Maçının Ardından

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor, sahasında Altay'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, oyuncularının gösterdiği enerji ve oyun performansından memnun olduklarını belirtirken, Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise takımının 10 kişi kalmasına rağmen gösterdiği mücadeleyi övdü.

28.04.2024 20:08
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- Boluspor - Altay maçının ardından

BOLU - Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Yani bulunduğumuz koşullar içerisinde bu takımla, bu oyuncu grubuyla maça gelebilmek bile gerçekten çocukların özverisine bağlı olarak gidiyor. Çünkü biz 3 hafta önce resmi olarak küme düşmüş bir takımız. Bu oyuncu grubunu bu kadar istekli ve arzulu sahaya getirmek çok kolay olmuyor. Ama genelinde baktığımızda oyuncu arkadaşlarımın hepsi bu noktada bize istediklerimizi yapmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Belirli noktalarda tecrübesizliğimizden dolayı eksiklikler yaşıyoruz ama özellikle son süreçte baktığımızda başladığımız ilk günden bugüne göre geldiğimizde her maçta tüm rakipler kadar yüksek şiddetle mücadele ve koşu mesafeleri konusunda sürekli gelişen bir yapı içerisindeyiz. Oyun formatının içerisinde oyuncularımızın belirli noktada gençliklerinin vermiş olduğu eksikliklerin zaman zaman bize yaşattığı zorluklar oyunun skorunu belirliyor. Bugün için oynadığımız oyun memnuniyet verici açıkçası. Çocukların gösterdiği enerji ve oyun anlamında ama skor konusunda aynı şeyi söylemek mümkün değil. İkinci yarı biraz daha dikkatli olsaydık, biraz daha oyunun ilk 15-20 dakikasında daha sağlıklı şekilde tutabilseydik buradan puanla gitme şansımız vardı" dedi.

Yalçın Koşukavak: "10 kişi kalıp oynamak da zordu"

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise, 1-0 yenik durumdayken soyunma odasında takımı psikolojik açıdan ayağa kaldırdığını ifade ederek, "Kolay maç yok. Daha doğrusu böyle başlayayım. Altay'ın ligde bir iddiası yok. Bizim kaybedeceğimiz çok şey var. Stres ve baskı üzerimizde vardı. Oyuna iyi başladık aslında. İlk 15-20 dakika birkaç pozisyona girip skoru alabilirdik. Olmadı. 45. dakikada gol yedik. Biraz moral, motivasyon olarak düştük. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Sonra ikinci yarı soyunma odasında, bazı şeyleri değiştirdik. Biraz daha oyuncuları ayağa kaldırmamız gerekiyordu psikolojik açıdan. O işleri halledince sahaya ikinci yarı daha efektif bir Boluspor geldi. Ama gene bir maçın kırılma anı pozisyonu da kırmızı kartla Gigic'in atılması. Bir gol bulduk, VAR'dan döndü. Arkadan bir gol daha golün erken gelmesi bizi maça ortak etti. 10 kişi kalıp oynamak da zordu. Oyuncular çok inandı buradan tebrik ediyorum. Çok samimi içten bir şeyleri değiştirmek için sahada, ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Oynayan, oynamayan hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle maçlar takımdaşlık ruhu açısından çok önemsediğim maçlar. Hepsini tebrik ediyorum. Altay'a da bir parantez açıyorum. Altay'ı çok tebrik ediyorum. Müthiş motivasyon, müthiş konsantrasyon, çok iyi bir maç oynadılar. Çok direndiler. Çok iyi mücadele ettiler. Onları da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Boluspor - Altay Maçının Ardından - Son Dakika

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