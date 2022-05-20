Boluspor-Altınordu maçının ardından - Son Dakika
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Boluspor-Altınordu maçının ardından

20.05.2022 19:54
Boluspor-Altınordu maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve normal sezonun son haftasında konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yenen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Osman Nuri Işıklar, "Düşecek, denilen takımın play-off'un kapısından döndüğünü görmek hepimizi farklı düşüncelere sevk etti.

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve normal sezonun son haftasında konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yenen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Osman Nuri Işıklar, "Düşecek, denilen takımın play-off'un kapısından döndüğünü görmek hepimizi farklı düşüncelere sevk etti." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Işıklar, acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle, üzüntüsüyle bir futbol sezonunu iyi bir yerde bitirdikleri için huzurlu olduklarını söyledi.

Işıklar, çok zor ve stresli günler yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Üzüldüğümüz, içimize ağladığımız günler yaşadık. Düşme potasında 35 puanla teslim aldığımız takımımızı 50 puanla ki 15 yıllık lig geçmişinde 4-5 defa bu puan barajını yakalamışız. 'Düşecek' denilen takımın play-off'un kapısından döndüğünü görmek hepimizi farklı düşüncelere sevk etti. İyi bir takımımız var ve bu takım sahada birlikte oynadığı zaman çok başarılı sonuçlar alabiliyormuş. Boluspor'un daha çok yolu var. Bu ligin kıdemlisi olduk. Bu lige ağırlığını koyan bir takım olduk. İnşallah bundan sonraki senelerde, sezonlarda Boluspor'u çok daha iyi yerlerde, çok daha güzel günleri kutlarken görürüz."

Altınordu Kulübünü de lige renk kattığı için tebrik ettiğini ifade eden Işıklar, onlara da yeni sezonlarda başarılar dilediğini kaydetti.

Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, zor bir sezonu bitirdiklerini vurgulayarak, "Bundan 9 hafta öncesine döndüğümüzde herkes Altınordu küme düşer diyordu ve altta bir kırmızı çizgi çizmişlerdi üstümüze." dedi.

İçeride birçok kahramanlarının olduğunu aktaran Kahraman, "Onlara teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi bir ekiple çalışıyorum. Hepsi kendi alanlarında birer değer. Bu kahramanların en başında geliyorlar. Burada hep beraber 9 maçlık bir hikaye yazdık." şeklinde konuştu.

Kahraman, ligin son maçlarının konsantrasyonu zor karşılaşmalar olduğunu, bu maçta birçok oyuncuyu görme fırsatı bulduğunu, gelecek adına güzel bir maç hikayesinin geçtiğini düşündüğünü, Boluspor'a da gelecek sezon için başarılar dilediğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Boluspor-Altınordu maçının ardından - Son Dakika


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