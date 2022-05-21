- Boluspor - Altınordu maçının ardından

Boluspor Teknik Direktörü Osman Nuri Işılar:

"Düşecek denilen takım play-off'un kapısından döndü"

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman:

"Hepimiz birlikte 9 maçlık bir hikaye yazdık"

BOLU - Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Boluspor, sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Osman Nuri Işılar, "Acısıyla tatlısıyla, sevinciyle üzüntüsüyle bir futbol sezonunu iyi bir yerde bitirdiğimiz için huzurluyuz. Çok zor günler yaşadık. Üzüldüğümüz, içimize ağladığımız zamanlar yaşadık. 35 puanda düşme potasında teslim aldığımız takımı 50 puanla, 15 yıllık TFF 1. Lig geçmişinde 4-5 defa bu barajı yakalamışız. Ligi 7'inci sırada bitirdik. Düşecek denilen takımı play-off kapısından döndüğünü görmek hepimizi farklı düşüncelere sevk ediyor. Demek ki iyi bir takımımız var ve bu takım sahada birlikte oynadığı zaman çok başarılı sonuçlar alabiliyormuş" şeklinde konuştu.

Ligin son karşılaşmasını da değerlendiren Işılar, "Sezonun stresi olmayan, heyecanı olan git-gelli bir oyun oynadık. Oyun 0-0 gittiği bölümlerde pozisyonlar verdik. Balaj'ın kendi çabasıyla sürükleyip vurduğu golle morallendik. İkinci yarı yine git-gelli oyun oynanırken talihsiz bir penaltıyla oyun 1-1'e döndü. Daha sonra ortada giden oyunda öz kaynağımızdan yetişen oyuncularımızın katılımıyla keyifli bir oyun seyretmeye başladık. Ergen Can Polat'ın frikik golüyle gözlerimizin pası silindi. Bugün burada ligi bitirdik ama Boluspor'un daha çok yolu var. Bu ligin kıdemlisi olduk. İnşallah bundan sonraki senelerde Boluspor'u çok daha iyi yerlerde, güzel günleri kutlarken görürüz" ifadelerini kullandı.

Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman ise, "Zor bir sezonu hep birlikte bitirdik. Bundan 9 hafta öncesine döndüğümüzde herkes Altınordu düşer diye üzerimize kırmızı çizgi çizmişlerdi. Ama bizim içeride birçok kahramanımız var. Kulüp çalışanlarımız, futbolcularımız, benim için en büyük değer teknik ekibimiz. Çok iyi bir ekiple çalışıyorum. Hepsi kendi alanlarında birer değer. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepimiz birlikte 9 maçlık bir hikaye yazdık. Ligin son maçı. Konsantresi zor maçlar. Ama birçok oyuncumu, genç oyuncularımı görme fırsatı buldum. Gelecek adına güzel bir maç geçtiğini düşünüyorum. Boluspor'a da başarılar diliyorum" dedi.