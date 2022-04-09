Boluspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Boluspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

09.04.2022 00:57
Boluspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yarın deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yarın deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 31. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı çalışmalarla tamamladı. Teknik direktör Reha Erginer yönetiminde ligde son 4 maçta sahadan galibiyetle ayrılamayan ve sadece 1 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, Bandırmaspor maçında kötü gidişatına son vermek istiyor.

Bandırmaspor maçında Roshi ve Abdurrahman Canlı'nın kart cezalısı, Abdurrahim Dursun'un da sakat olduğu Boluspor, puan tablosunda 35 puanla 11'inci sırada yer alırken, kırmızı-beyazlı takım düşme hattından uzaklaşmak adına deplasmandan puanlarla dönmek için sahaya çıkacak. - BOLU

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Bandırmaspor, Spor Toto, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boluspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boluspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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