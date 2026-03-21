Boluspor-Bandırmaspor Maçında Beraberlik - Son Dakika
21.03.2026 17:04
Boluspor, Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalırken, teknik direktör Kaya, gol eksikliğini vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Boluspor'da teknik direktör Suat Kaya, özellikle ikinci yarı daha istekli tarafın kendileri olduğunu belirterek, "Doğruları yaptık. Bir gol eksikti." dedi.

Kaya, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın her iki takım için de önemli olduğunu, rakibin üst sıralara çıkmaya çalıştığını, kendilerinin ise onları yakalamak için mücadele ettiğini kaydetti.

İlk yarının dengeli geçtiğini anlatan Kaya, "İlk yarıda rakip daha çok gol pozisyonuna girdi. İkinci yarı ise daha istekli olan bizdik. Doğruları yaptık. Bir gol eksikti. Bir şutumuz direkten döndü. Karşı karşıya kaçırılan bir pozisyon var." diye konuştu.

Verilen iki haftalık arada sakat oyuncuların takıma katılmasının önemine değinen Kaya, "Muhakkak ki bir seri yakalamamız lazım. Sağlam olunca değerlendiriyoruz. Birazcık eksildiğimiz zaman da yaşananlar biliniyor." ifadelerini kullandı.

Takımın kısa süreli çalışmalar nedeniyle yeterince hazırlanamadığını dile getiren Kaya, "Bugünkü maçın güzel olan tarafı oyundan çıkmak isteyen oyuncu yoktu. Söz verdik ağlamayacağız, sızlamayacağız varsa umudumuz bunu çalışarak, eldekileri de sağlam tutarak başarmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise maçta rakibin sağ kanattan geliştirdiği atakları değerlendirdiğini, kendilerinin ise ikinci yarıda daha sağlam durmaya çalıştıklarını ve Boluspor'a geçiş fırsatı vermediklerini ifade etti.

Gürsel, ligin zorlu geçtiğini belirterek, "Yenemiyorsan yenilme mantığıyla mücadele ettik." dedi.

Ofansif anlamda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve etkili olamadıklarını aktaran Gürsel, hücum hattındaki oyuncu eksikliklerinin de bunda etkili olduğunu, tüm bu konuları değerlendireceklerini kaydetti.

Alınan bir puanın moral açısından önemli olduğunu vurgulayan Gürsel, "Çok memnun musunuz derseniz, üzülmeden nötr gidiyoruz. Ailelerin yanına dinlenmeye en azından puanla gitmiş oluyoruz. Maçı masaya koyup önümüze bakacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

