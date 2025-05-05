Boluspor Başkanı'ndan Tepki - Son Dakika
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Boluspor Başkanı'ndan Tepki

Boluspor Başkanı Abak, Amed SK Başkanı Baysal'ın eleştirilerine yanıt vererek iftira iddialarında bulundu.

05.05.2025 14:40
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Trendyol 1. Lig ekibi Geosis Boluspor'un kulüp Başkanı Savaş Abak, Kocaelispor ile oynadıkları maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal'a tepki gösterdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan paylaşımda açıklamalarına yer verilen Abak, ligin 36'ncı haftasında deplasmanda 4-3 kazandıkları Kocaelispor maçına ilişkin yorum yapan Baysal'ın, kamuoyu nezdinde Boluspor'a yönelik "mesnetsiz, seviyesiz ve iftira niteliğinde" açıklamalarda bulunduğunu savundu.

"Burç Baysal'ın, sırf kendi başarısızlığını gölgelemek niyetiyle yapmış olduğu bu mesnetsiz ve sınırları aşan açıklamalarını Boluspor üzerinden gündem yaratma çabası olarak yorumluyoruz." değerlendirmesinde bulunan Abak, "Adı geçen kişi, kamuoyunda farklı bir algı yaratmak ve başarısızlığına mazeret üretmek adına Boluspor'u hedef almıştır. Oysa Boluspor'un yolu, masa başında değil, sahada çizilir. Şanlı mazimizde ne şaibe vardır ne de lekelenmiş bir sayfa. Boluspor, alın teriyle mücadele eder, başarısını iftiralarla değil, son düdüğe kadar verdiği emek ve mücadele ile kazanır." ifadelerini kullandı.

Abak, Boluspor'un Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar nice zorluklara göğüs gererek, tertemiz bir geçmişle bugünlere ulaşmıştır. Sahada elde edemediği başarıyı iftira atmak suretiyle elde ettiğini düşünenlerin, kulübümüze 'etik' dersi vermeye kalkışması en hafif tabiriyle talihsizliktir. Kulübümüz hakkında asılsız ithamlarda bulunan bu kişinin bilmesi gerekmektedir ki, gündem yaratmak uğruna başka kulüplerin emeğini, mücadelesini itibarsızlaştırmaya çalışmak; çaresizliğin göstergesidir. Bu yakışıksız açıklamalar karşısında kulübümüz, hukuki süreci başlatmıştır. Boluspor, konuşması gereken yerde, sahada konuşur, iftiralara karşı ise gerekli cevabı hem hukuk önünde hem de sahada vermesini bilir."

Kaynak: AA

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