Boluspor, Bitexen Giresunspor\'u 2-1 Yendi

Stat: Atatürk
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Şenol Bektaş, Onur Gülter
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 90+1 Diarrassouba), Gigic (Dk. 88 Vusal Isgandarlı), Oulare, Onur Ulaş, Tunahan Çiçek (Dk. 90 Hüsamettin Yener), Jefferson (Dk. 83 Kubilay Sönmez), Avramovski, Ercan Coşkun, Anıl Koç (Dk. 46 İshak Karaoğul)
Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Şahin Dik (Dk. 87 Şenel Hami Aydemir), Ertuğrul Şenlikoğlu, Kadir Seven, Kasım Alperen Köşker (Dk. 81 Ali Emirhan Akçay), Mehmet Keskin, Enishan Ceylan, Anıl Yiğit Çınar, Furkan Kütük, Faruk Can Genç
Goller: Dk. 12 Jefferson, Dk. 57 Talha Ülvan (Kendi kalesine) (Boluspor), Dk. 48 Talha Ülvan (Bitexen Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Ertuğrul Şenlikoğlu, Dk. 70 Talha Ülvan (Bitexen Giresunspor)
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-1 yendi.
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Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Çaykur Rizespor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Galatasaray'ın 6-2'lik galibiyetinin ardından Kerem Demirbay, kale arkasındaki tribünlerde bulunan taraftarların isteğini kırmayarak 3'lü çektirdi.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Çaykur Rizespor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 15'e yükseltti. Icardi'nin toplam gol sayısı ise 21 oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde ağırladığı maçı kazanarak sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a yenilmişti ve o günden bu yana oynadığı 32 lig maçında sadece 2 beraberlik alarak 29 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu sezon evinde oynadığı 15 maçtan da 3 puan çıkardı ve sahasında puan kaybetmeyen tek takım oldu.
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 17 karşılaşmada kaybetmedi. Son 10 maçını da kazanan sarı-kırmızılılar, liderliklerini sürdürdü ve puan farkını 5'e çıkardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de iç sahadaki üst üste 18 galibiyetle, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun galibiyet serisini yakaladı. Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek evinde oynadığı son 18 Süper Lig karşılaşmasını kazandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek bu sezon ilk kez 6 gol attı. Sarı-kırmızılılar liderliklerini sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Kerem Demirbay'ın hat-trick yaptığı maçta Galatasaraylı taraftarlar, "Fener Ağlama" tezahüratlarıyla sevinçlerini dile getirdi.
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında attığı 3 golle kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Demirbay, 40. dakikada, 45. dakikada ve 64. dakikada attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.
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