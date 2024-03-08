Boluspor, Bitexen Giresunspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Boluspor, Bitexen Giresunspor'u 2-1 Yendi

Boluspor, Bitexen Giresunspor\'u 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, kendi sahasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Boluspor'un gollerini Jefferson (12. dakika) ve Talha Ülvan (kendi kalesine 57. dakika) kaydederken, Bitexen Giresunspor'un tek golünü Talha Ülvan (48. dakika) attı. Sarı kartlar ise Bitexen Giresunspor'dan Ertuğrul Şenlikoğlu ve Talha Ülvan'a çıktı.

08.03.2024 22:27
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Stat: Atatürk

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Şenol Bektaş, Onur Gülter

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 90+1 Diarrassouba), Gigic (Dk. 88 Vusal Isgandarlı), Oulare, Onur Ulaş, Tunahan Çiçek (Dk. 90 Hüsamettin Yener), Jefferson (Dk. 83 Kubilay Sönmez), Avramovski, Ercan Coşkun, Anıl Koç (Dk. 46 İshak Karaoğul)

Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Şahin Dik (Dk. 87 Şenel Hami Aydemir), Ertuğrul Şenlikoğlu, Kadir Seven, Kasım Alperen Köşker (Dk. 81 Ali Emirhan Akçay), Mehmet Keskin, Enishan Ceylan, Anıl Yiğit Çınar, Furkan Kütük, Faruk Can Genç

Goller: Dk. 12 Jefferson, Dk. 57 Talha Ülvan (Kendi kalesine) (Boluspor), Dk. 48 Talha Ülvan (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Ertuğrul Şenlikoğlu, Dk. 70 Talha Ülvan (Bitexen Giresunspor)

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: AA

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