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Boluspor, Bülent Cevahir'i renlerine bağladı - Son Dakika

Boluspor, Bülent Cevahir'i renlerine bağladı

08.02.2022 21:39
Boluspor, Bülent Cevahir'i renlerine bağladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, defans oyuncusu Bülent Cevahir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, defans oyuncusu Bülent Cevahir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmaları kapsamında son olarak Hatayspor'da forma giyen defans oyuncusu Bülent Cevahir'i renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bülent Cevahir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.

Kariyerinde 279 resmi karşılaşmada görev yapan Cevahir; 207 kez 1. Lig, 57 kez Süper Lig, 15 kez Türkiye Kupası müsabakasında oynadı. Bülent Cevahir ayrıca 7 kez Milli Takım yaş gruplarında görev aldı. - BOLU

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Bülent Cevahir, Hatayspor, Spor Toto, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boluspor, Bülent Cevahir'i renlerine bağladı - Son Dakika Spor


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