Boluspor'da Hedef Yukarı Tırmanmak - Son Dakika
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Boluspor'da Hedef Yukarı Tırmanmak

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Ufuk Kahraman, İstanbulspor galibiyetiyle ligde çıkış yakalamak istediklerini belirtti.

27.10.2024 23:16
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- Ufuk Kahraman: "Artık yukarı doğru tırmanmak istiyoruz"

İSTANBUL - Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, İstanbulspor maçıyla bu sezon deplasmanda ilk kez 3 puan aldıklarını söyleyerek, ligde yukarı doğru tırmanmak istediklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Boluspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "İçerideki Çorum galibiyetini İstanbulspor maçıyla perçinlemek istiyorduk. Çünkü bir çıkış yakalamamız gerekiyor. 3 maçı içeride aldık. Deplasmanda 3 puanımız vardı. 'Yukarılara tutunacaksak deplasmanda da puanlara ihtiyacımız var' demiştim. İstanbul maçına güçlü hazırlanarak geldik. İstanbul iyi bir takım. Birlikte oynayan çok iyi futbolcuları var ama skor anlamında sıkıntı yaşıyorlardı. Bunun da farkındaydık. Ekibimi kutluyorum. Çok güçlü bir ekime sahibiz. İstanbulspor'u zayıf yönünden vurmaya çalıştık. Erken golleri bulmamız avantajdı. Daha sonra biraz daha topa sahip olsak gol yemeyebilirdik. Devre arasında oyuncularıma daha sakin kalmalarını, blokları daha iyi kullanmalarını söyledim. Kazandık, deplasmanda ilk 3 puanımız. Artık yukarı doğru tırmanmak istiyoruz. Önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz. Ümraniye ile cuma günü oynayacağız. İstanbulspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Boluspor\'da Hedef Yukarı Tırmanmak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Boluspor'da Hedef Yukarı Tırmanmak - Son Dakika

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