Boluspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları - Son Dakika
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Boluspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları

Boluspor\'da Yeni Sezon Hazırlıkları
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Boluspor, yeni teknik direktörü Daniel Farrar yönetiminde çift antrenman yapıyor.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde günde çift antrenmanla sürdürüyor. Kırmızı beyazlı takımın ABD'li yeni teknik direktörü Daniel Farrar, takımın yeni bir yapılanma içinde olduğunu belirterek, "Buradaki yerel taraftarlar da gerçekten takımımıza çok bağlı. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Destekleriyle en iyi yerlere gelmeye çalışacağız" dedi.

Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Daniel Farrar yönetiminde, günde çift antrenmanla sürdürüyor. Boluspor'un ABD'li yeni teknik direktörü Daniel Farrar, takımın henüz yeni bir oluşum içerisinde olduğunu ifade ederek, "Çok yeni olmamıza rağmen futbolcularımızın hepsi ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve şu anda iyi gittiğimizi düşünüyorum. Zor bir sezon olacağını biliyoruz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız en iyi yerde tamamlamak için. Çok yeni bir takımız yeni arkadaşlarımız var aramızda ve yeniler de katılabilir. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Öncelikle çok mutluyum burada olmaktan dolayı. Dediğim gibi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

'GÜNEY AMERİKA DENEYİMİM VAR, LİGİN ZORLUĞUNUN FARKINDAYIM'

Kariyerinin büyük bir bölümünü Paraguay ve Bolivya gibi Güney Amerika ülkelerinde geçirdiğini söyleyen Farrar, "Amerika'da doğdum ama deneyimimin büyük bir bölümü Güney Amerika'da geçti. Paraguay, Bolivya gibi ülkelerde geçti ve bu ligin de çok zor bir lig olduğunu biliyoruz. Bunun farkındayız. Tabii ki elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ama şu anda ki en büyük amacım olduğumuz yeri korumak ve biraz da olsa ileriye doğru ilerleyebilmek. Çünkü oynadığımız lig gerçekten çok zor bir lig. Bunun farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

'TARAFTAR DESTEĞİNE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR'

Türkiye'deki futbol atmosferinden etkilendiğini belirten Daniel Farrar, şunları söyledi:

"Genel anlamda baktığımızda Türkiye'de taraftarlar gerçekten bağlılar futbola ve bunu da her fırsatta sahada, saha dışında gösteriyorlar. Buradaki yerel taraftarlar da gerçekten takımımıza çok bağlılar ve onların desteğine çok ihtiyacımız var. Onların desteğiyle en iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Şu anda takım benim için çok önemli olduğu için en çok odaklandığım nokta takıma alışmak. Takımla nerelere gidebileceğimizi bakmak, oyuncularıma bakmak ve oyuncularımla adaptasyon kurmak. O yüzden bu bölüme daha geçemedim. Hala birinci bölümdeyim. Takıma adaptasyon benim için çok daha önemli. Daha çok antrenmanlara odaklanıp potansiyelimizi dışarıya çıkarmaya çalışıp yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Yeni gelen takım arkadaşlarını da adaptasyon sürecine katmaya çalışıyoruz. Lig içerisindeki takımlar onun haricinde birinci ligdeki, Süper Lig'deki takımlar da çok kuvvetli takımlar. Bunun farkındayız. Biz de kendi takımımız içerisinde potansiyelimiz içerisinde kendi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

-Antrenman detay

-Teknik direktör Daniel Farrar röp

Kaynak: DHA

Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları - Son Dakika

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