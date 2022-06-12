Boluspor'dan sahte menajer uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Boluspor'dan sahte menajer uyarısı

12.06.2022 13:14
Boluspor'dan sahte menajer uyarısı

Boluspor, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, takımın ismini kullanarak menajerlik ücreti isteyenlere ödeme yapılmaması uyarısında bulundu.

Boluspor, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, takımın ismini kullanarak menajerlik ücreti isteyenlere ödeme yapılmaması uyarısında bulundu.

Spor Toto 1. Lig'de 17 Haziran'da başlayacak transfer dönemi öncesinde Boluspor Kulübü, resmi internet sitesi üzerinde sahte menajerlere karşı uyarıda bulundu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "17 Haziran 2022'de başlayacak olan transfer dönemi öncesinde kulübümüzün ismini kullanarak kendini menajer olarak tanıtan kişi veya kurumlara itibar edilmemesi gerektiğini önemle vurgulamak isteriz. Telefonla veya mail yoluyla iletişime geçerek antrenmana katılma, deneme veya transfer imkanı sunacaklarını belirten kişileri lütfen dikkate almamakla beraber, herhangi bir ödeme kesinlikle yapmayınız. Resmi iletişim numaramız ve resmi e-mail adresimiz dışında sizinle iletişime geçecek olan kişi ve kurumlara itibar edilmemesini önemle hatırlatırız" ifadeleri kullanıldı. - BOLU

YORUMLAR
500
Aliağaspor FK'da Ali Beykoz dönemi Aliağaspor FK'da Ali Beykoz dönemi Boluspor'dan 'sahte menajer' uyarısı Boluspor'dan 'sahte menajer' uyarısı
Kaynak: İHA

Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor'dan sahte menajer uyarısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 13:20:34. #1.11#
SON DAKİKA: Boluspor'dan sahte menajer uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement