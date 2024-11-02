Boluspor'dan Ümraniyespor'a Farklı Galibiyet

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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Central Hospital Ümraniyespor'u 3-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman, sahasında kaybetmeyen güçlü bir takım oluşturmaya çalıştıklarını ve futbolcularının da buna cevap verdiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kahraman, sahaya galibiyet için çıktıklarını belirtti.

Bir hedef için çaba harcadıklarını anlatan Kahraman, "Evimizde kazanmamız gereken bir maçtı. Özellikle bu sene zor bir lig. Hiçbir maçın favorisi yok. Çünkü herkes birbirini yenebiliyor. Biz bir şekilde bir çıkış yakalamak istiyorduk. Bunu Çorum maçı ile başlatıp ilk deplasman galibiyetimizi İstanbulspor karşısında aldık. İçeride kaybetmeyen, güçlü futbol oynayan, istediğini alan bir Bolu takımı yaratmaya çalışıyoruz. Bunda da futbolcuların verdiği cevap çok değerli." şeklinde konuştu.

Çalışmalarının karşılığını aldıklarını anlatan Kahraman, "Bir sistem değişikliği var. Ama bu takım her sistemi oynayabilecek kapasiteye sahip. Böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğum için çok şanslıyım. Önümüzdeki hafta mili takım arası var. Bir deplasman maçımız var. Bu aldığımız 9 puan, arka arkada 3 galibiyet çok değerli. Ama en değerli olacak maç Bandırma'dan galibiyet almamız. Yukarıda kalıcılığı sağlayabilmemiz gerekiyor. Bunun için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Central Hospital Ümraniyespor cephesi

Central Hospital Ümraniyespor Yardımcı Antrenörü İlhan Özer ise rakiplerinin daha oynadığını dile getirerek, "Maçı bizden daha çok istediler. Biz cevap veremedik." dedi.

Karşılaşmanın 15. dakikasında kaptırdıkları bir topla ilk golü yediklerini anlatan Özer, şunları kaydetti:

"İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarı orta sahaya bir hamle yaptık. Skoru 1-1'e getirmeye çalışırken bir arkadaşımız çift sarı karttan atıldı ve 10 kişi kaldık. 10 kişi daha çok pozisyona girmeye başladık. Maalesef tekrar top bizim ayağımızdayken rakibin baskısına cevap veremedik. İkinci gol de yine rakibin baskısından geldi. Boluspor zaten bir penaltı kaçırdı. Bugün kalecimiz Cihan maç 3-0 olmasına rağmen iyi işler yaptı. Dokanovic orta sahayı iyi tuttu. Onun haricinde diğer oyuncularımız gününde değildi. Boluspor'un baskısına cevap veremediler. Boluspor'u tebrik ediyoruz."