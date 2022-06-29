Kariyerinde 105 karşılaşmada forma giyen Ulaş'ın, daha önce Niğde Anadolu FK, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Ödemişspor takımlarında da oynadığı belirtildi.

Kaynak: AA

Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Boluspor, defans oyuncusu Onur Ulaş'ı renklerine bağladı - Son Dakika

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