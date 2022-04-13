Boluspor, Erzurum maçı biletlerini 5 liraya kadar indirdi - Son Dakika
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Boluspor, Erzurum maçı biletlerini 5 liraya kadar indirdi

13.04.2022 13:24
Boluspor, Erzurum maçı biletlerini 5 liraya kadar indirdi

Spor Toto 1. Lig'de son haftalardaki puan kayıplarıyla düşme hattına yaklaşan Boluspor, taraftar desteğini arkasına almak için Erzurumspor maçı biletlerini 5 liraya indirdi.

Spor Toto 1. Lig'de son haftalardaki puan kayıplarıyla düşme hattına yaklaşan Boluspor, taraftar desteğini arkasına almak için Erzurumspor maçı biletlerini 5 liraya indirdi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 32. haftasında kendi evinde karşılaşacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde ligde son 5 maçta sahadan galibiyetle ayrılamayan ve sadece 1 puan toplayabilen kırmızı beyazlı ekip, Erzurum maçında puan tablosunda yaklaştığı düşme hattından kurtulmak için mücadele verecek.

Biletler 5 liraya indirildi

Ligde 35 puanla 13. sırada yer alan ve düşme hattıyla arasında sadece 2 puan bulunan kırmızı-beyazlı ekip, cumartesi günü karşılaşacağı maçta taraftar desteğini arkasında hissetmek istiyor. Taraftarın maça ilgisini artırmak isteyen Boluspor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Spor Toto 1. Lig 32. haftasında, 16 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da oynayacağımız BB Erzurumspor karşılaşmasında maraton tribün, kapalı tribün ve kale arkası tribün bilet fiyatları 5 TL olarak belirlenmiştir" denildi. - BOLU

Boluspor, Erzurum maçı biletlerini 5 liraya kadar indirdi
Boluspor, Erzurum maçı biletlerini 5 liraya kadar indirdi
Boluspor, Erzurum maçı biletlerini 5 liraya kadar indirdi

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Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Boluspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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